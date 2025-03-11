حصول المكتب التنفيذي لمدرسة خديجة بمطروح على المركز الخامس على مستوى الجمهورية

اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المكتب التنفيذى لمدرسة خديجة بنت خويلد الاعدادية بنات التابعة لإدارة الحمام التعليمية حقق انجازا جديدا في مجال الأنشطة الطلابية بالحصول على المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية والتي تشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ممثلة في إدارة الاتحادات الطلابية

وقد أرسلت الإدارة المركزية رسالة تهنئة للمديرية على هذا الانجاز .

وهنأت وكيل الوزارة طالبات وإدارة مدرسة خديجة بنت خويلد وأسرة التربية الاجتماعية بها وإدارة الحمام مثمنة مجهودات محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة لطيفة طرمان في تحقيق ذلك الانجاز كذلك قدمت التهنئة لشركاء النجاح بالمنظومة التربوية ممثلة في السادة أولياء أمور طالبات المدرسة.

وأهدت نادية فتحي إنجاز المكاتب التنفيذية للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديره لدعمه اللامحدود والمتواصل للقطاع التعليمي بالمحافظة مشيرة أن المكاتب التنفيذية يعد تنظيم تربوي يستهدف مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديموقراطية ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات الدراسية والاجتماعية التي تقابلهم تحت إشراف أخصائيي وموجهي التربية الاجتماعية.