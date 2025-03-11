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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الخطافية.. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
أسماء عبد الحفيظ

الديدان الخطافية، يشكو الكثيرمن الأشخاص من مشكلات معوية مثل الإسهال والإمساك وتقلصات المعدة، والأغلبية يرجعون هذه الآلام للقولون العصبي، ولكن الكثير يجهل أنه قد يكون مصابا بمرض خطير، وهو الإصابة بطفيلي مجهول نسبيًا يُعرف باسم "الديدان الخطافية".

كيف تدخل الديدان الخطافية إلى جسم الإنسان؟

أوضح الدكتور دان باومغاردت، المحاضر الأول في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية وعلم الأعصاب بجامعة بريستول، أن  الديدان الخطافية، تسبب التهابًا في الأمعاء الدقيقة، لتؤدي إلى الأصابة بآلام البطن وحدوث إسهال، كما تمنع إمتصاص البروتينات والحديد فى الجسم وتسبب فقر الدم.

أعراض الإصابة بالديدان الخطافية من الأمعاء إلى الجهاز التنفسي

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

ومن المعروف أن فقر الدم يؤدي إلى حدوث نقص الأكسجين فى الجسم، ومن أعراض الديدان الخطافية المتواجدة فى جسم الإنسان هي شحوب الجلد، والدوخة، وحتى الاكتئاب فى بعض الأحيان، وأحيانا أخرى تصل إلى الجهاز التنفسي فتسبب الصفير والسعال.

أين تعيش الديدان الخطافية؟ 

بدأ الكثير من الأشخاص يتساءل عن أماكن تواجد الديدان الخطافية لأخذ الحذر منها، فقد تعيش الديدان الخطافية البالغة في أمعاء الحيوانات مثل الكلاب والقطط المصابة، وقد تنتقل بواسطة البراز إلى التربة، فعند ملامسة الإنسان لهذه التربة الملوثة، يمكن أن تنتقل للشخص عن طريق اختراق يرقات الجلد، وبالأخص في القدمين والفخذين واليدين والأرداف، وهذا لا يعني أن الديدان الخطافية يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

الديدان الخطافية والجلد.. طفح جلدي وأعراض غير متوقعة

هل يمكن أن تسبب الديدان الخطافية طفحا جلديا؟ نعم يمكن أن تسبب طفحا جلديا يعرف باسم "هجرة اليرقات الجلدية"، وهو عدوى تتميز بظهور مسارات حمراء متعرجة تحت الجلد، وأحيانا يلاحظ الشخص وجود ديدان صغيرة ذات اللون الأبيض فى البراز، وقد يكون هذا أكبر علامة على الإصابة وتواجد الديدان الخطافية داخل الأمعاء.

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين 

أماكن انتشار الديدان الخطافية حول العالم

قدرت الإحصائيات أن الديدان الخطافية أصابت حوالي 470 مليون شخص حول العالم، فى أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة مثل البحر الكاريبي، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا.

أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الديدان الخطافية

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

شدد الخبراء على أهمية النظافة الشخصية للوقاية من الإصابة بالديدان الخطافية، وذلك عن طريق الحرص على غسل اليدين جيدًا، والتجنب التام لخدش أى مناطق مصابة، وقص الأظافر منعا لتراكم أى بيوض للطفيليات تحت الأظافر.

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