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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انتقاد دورها في أشغال شقة جدا.. فدوى عابد: معملتش حاجة تسئ للمرأة

فدوى عابد تعلق على انتقادات دورها في أشغال شقة جدا : معملتش حاجة تسئ للمرأة
فدوى عابد تعلق على انتقادات دورها في أشغال شقة جدا : معملتش حاجة تسئ للمرأة
علا محمد

تحدثت فدوى عابد عن دور سناء الذي قدمته هذا العام في مسلسل أشغال شقة جدا، مؤكدة أنها كانت معجبة بالجزء الأول من العمل، ووافقت على الفور عندما عُرض الدور عليها.

وأشارت فدوى عابد خلال استضافتها في برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، لـ إنجي على، على «نجوم إف إم»، إلى أنها فوجئت بالدور في البداية، لكن المخرج خالد دياب طمأنها بأن الدور لن تكون به مشكلة، مضيفة: "هو شخص مبدع جدًا، ونحن نصور المشهد كانت تظهر لدية أفكار كثيرة".

وأعربت عن رفضها للانتقادات التي وجهت للشخصية بأنها أساءت للمرأة، قائلة: "مش عارفة هي أساءت للمرأة إزاي؟ سناء كانت ست حرة بتعمل كل حاجة بقرارها".

وعن تعاونها مع الفنان هشام ماجد، قالت فدوى عابد: "هو ذكي وشاطر وملتزم ومعطاء ويعطي مساحة لكل من حوله، وهي حاجة مش أي ممثل في مكانة هشام يعملها، وتحتاج لفنان يكون واثقا في نفسه".

يذكر أن مسلسل أشغال شقة جدًا، من بطولة: هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد على، وانتصار، وناهد السباعي، والفنانة السودانية إسلام مبارك، ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

هشام ماجد فدوى عابد أشغال شقة جدا إنجي على دور سناء

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