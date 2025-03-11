قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص
الزمالك يؤكد رفضه تأجيل مباراة القمة
العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بمنزلها في البحيرة
مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة
المتحدث الرسمي للزمالك: الفريق يتوجه للاستاد بعد ساعات قليلة لمواجهة الأهلي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
حالتا وفاة و16 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط أتوبيس بترعة بأوسيم
أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد بيان الأهلي وطلب تأجيل القمة
رؤية جديدة ونهج متطور| إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد
حسام موافي يكشف عن عادات خاطئة تزيد من مشاكل المعدة في رمضان
الشرطة السويدية: الوضع الأمني ​​في البلاد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: كلمة الرئيس بذكرى يوم الشهيد تعبيرا صادقا لمكانتهم في وطنهم

الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد
الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد
محمد الشعراوي

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى يوم الشهيد اليوم  جاءت تعبيرا صادقا عن مكانة الشهداء من ابناء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم في الدفاع عن وطنهم ومقدراته .

وأشاد المهندس علاء زياد بتصريحات الرئيس السيسي في كلمته اليوم حول نتائج ما قام به ابناًء مصر الابطال من تضحيات و استشهاد في سبيل الوطن و ما ترتب على ذلك من عمليات بناء وتنمية وعمران في كل ربوع مصر بفضل تضحيات الشهداء من أبناء الوطن لتكون مصر آمنة مستقرة .


وأوضح أن الأيام والتحديات أكدت مدى الارتباط الكبير للشعب المصري بأرضه والحفاظ على كل حبة رمل من أرضه وأن رجال القوات المسلحة أوفياء للأمانة المقدسة التي حملها لهم الشعب المصري.


وأكد علاء زياد علي إن الدولة المصرية لم ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم وكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي برحلـة كفاحهـم وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين وإنما يتطلب الجهد والتضحية.

وأشار زياد الي أن احتفال الدولة المصرية بذكرى يوم الشهيد يأتي ترسيخا لتاريخ ابناؤنا من شهداء مصر الأبرار الذي سيتوقف التاريخ أمامهم إجلالًا واحترامًا وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم.

الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي ذكرى يوم الشهيد حماة الوطن علاء زياد مساعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

الزمالك ضد الأهلي

أول تعليق من الزمالك على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

سوء استخدام المضاد الحيوي يؤدي لإنشاء بكتيريا مضادة لكل المضادات

صورة أرشيفية

فضيحة في إسرائيل.. يديعوت أحرونوت تكشف حيل الحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية

صورة أرشيفية

عبد العاطي: نتنياهو يريد تمديد وقف إطلاق النار لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي

بالصور

ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

الخطافية.. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كمية كبيرة من السكر

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر

فيديو

شمس البارودي

جالي صدمة بسبب وفاة زوجي وابني.. أسرار تكشفها شمس البارودي

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد