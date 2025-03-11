حماة الوطن: كلمة الرئيس بذكرى يوم الشهيد تعبيرا صادقا لمكانتهم في وطنهم

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى يوم الشهيد اليوم جاءت تعبيرا صادقا عن مكانة الشهداء من ابناء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم في الدفاع عن وطنهم ومقدراته .

وأشاد المهندس علاء زياد بتصريحات الرئيس السيسي في كلمته اليوم حول نتائج ما قام به ابناًء مصر الابطال من تضحيات و استشهاد في سبيل الوطن و ما ترتب على ذلك من عمليات بناء وتنمية وعمران في كل ربوع مصر بفضل تضحيات الشهداء من أبناء الوطن لتكون مصر آمنة مستقرة .



وأوضح أن الأيام والتحديات أكدت مدى الارتباط الكبير للشعب المصري بأرضه والحفاظ على كل حبة رمل من أرضه وأن رجال القوات المسلحة أوفياء للأمانة المقدسة التي حملها لهم الشعب المصري.



وأكد علاء زياد علي إن الدولة المصرية لم ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم وكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي برحلـة كفاحهـم وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين وإنما يتطلب الجهد والتضحية.

وأشار زياد الي أن احتفال الدولة المصرية بذكرى يوم الشهيد يأتي ترسيخا لتاريخ ابناؤنا من شهداء مصر الأبرار الذي سيتوقف التاريخ أمامهم إجلالًا واحترامًا وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم.