كيفية دفع الفواتير وتحويل الأموال (QR Code) إنستا باي

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق سريعة لدفع الفواتير باستخدام تطبيق إنستا باي (InstaPay)، بالإضافة إلى كيفية إرسال واستلام الأموال بسهولة عبر الروابط المختصرة ورموز QR، بمعرفة كيفية التسجيل ز حدود السحب اليومية والشهرية التي يتيحها التطبيق.

ما هو تطبيق إنستا باي؟

إنستا باي هو تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري يتيح خدمات المدفوعات اللحظية، وقد تم تطويره بواسطة شركة بنوك مصر لتسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية بين الحسابات البنكية المختلفة.

من يمكنه التسجيل في إنستا باي؟

يستطيع جميع عملاء البنوك التي تدعم خدمة إنستا باي التسجيل في التطبيق، بشرط أن يكون رقم الهاتف المحمول الخاص بهم مسجلا لدى البنك.

حدود السحب والمعاملات المالية عبر إنستا باي

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، فإن حدود التحويلات المالية عبر التطبيق كالتالي:

- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه.

- الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120,000 جنيه.

- الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400,000 جنيه.

خطوات التسجيل في تطبيق إنستا باي

1. تحميل التطبيق من App Store لمستخدمي iPhone أو Google Play لمستخدمي Android.

2. تأكيد رقم الهاتف المحمول المسجل بالبنك.

3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

4. تفعيل خاصية البصمة لسهولة الوصول إلى التطبيق.

5. اختيار البنك الذي تتعامل معه.

6. إدخال بيانات البطاقة البنكية الخاصة بك.

7. ربط الحساب البنكي بالتطبيق.

8. تعيين الرقم السري (IPN PIN) لإتمام المعاملات بأمان.

طريقة دفع الفواتير عبر إنستا باي

يمكنك دفع الفواتير الكهرباء، الغاز، المياه، وغيرها من الخدمات بسهولة باتباع الخطوات التالية:

1. افتح التطبيق وانتقل إلى "دفع الفواتير" من القائمة الرئيسية.

2. اختر نوع الخدمة: كهرباء، غاز، مياه، شحن رصيد.

3. حدد الشركة المزودة للخدمة.

4. أدخل تفاصيل الفاتورة المطلوبة.

5. اضغط على "التالي" لمراجعة مبلغ الفاتورة.

6. أدخل الرقم السري (IPN PIN) لتأكيد الدفع، وسيتم الخصم من حسابك فورا.

طريقة استلام الأموال عبر إنستا باي

يمكنك استقبال الأموال بسهولة من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية:

1. التأكد من تسجيل الحساب البنكي على التطبيق.

2. فتح التطبيق واختيار "استلام الأموال".

3. تحديد الحساب البنكي الذي ترغب في استقبال الأموال عليه.

4. الضغط على "إنشاء رمز QR" أو "مشاركة رابط الدفع".

5. إرسال الرابط أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code) إلى الشخص المرسل.

6. انتظار وصول الأموال إلى حسابك فور إتمام التحويل.