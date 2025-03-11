بتكلفة 55 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال الحائط الساند لبحر مشتول بطول 1700متر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال تنفيذ الحائط الساند لبحر مشتول بطول 1700 متر من الجانبين ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء بمحافظة الشرقية بتكلفة 55 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 85٪.

وكلف المحافظ رئيس المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة المعوقات لسرعة الإنتهاء من دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.