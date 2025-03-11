من FBC إلى BTS وGME.. عصابات دولية تدير منصات للنصب على المواطنين| تفاصيل

بعد انتشار جرائم النصب الإلكترونى وتمكن اجهزة وزارة الداخلية من صبط شبكة من القائمين على أكبر منصاب النصب الالكترونى تحت مسمه FBC، نجحت وزارة الداخلية فى إسقاط عدد من القائمين على منصات أخرى تخصصت فى جمع الأموال من المواطنين والنصب عليهم.

الداخلية تعلن ضبط 3 شبكات للنصب الالكترونى

أعلنت وزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 3 تشكيلات عصابية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، وذلك إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابى القائم على منصة FBC الالكترونية.

بلاغات ضد المتهمين تتجاوز ال 12 مليون جنيه



رصدت الاجهزة الامنية 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).



75 مليون جنية

أمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخص وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة) "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه" .

وتبين أن المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.