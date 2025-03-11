المفتي: الوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن تؤكد على ضرورة الإحسان بالجيران

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن الحديث عن الجار له أهمية كبيرة في وقتنا الحالي، خاصة مع غياب بعض القيم والعادات والأعراف، التي كانت تقوم بين الجار وأخيه الجار.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قدسية وحقوق بين الجار وجاره، أهمها احترام حقوق الجار والإحسان إليه، حيث دعت الشريعة الإسلامية أكدت على أهمية مراعاة الجار والإحسان إليه.

كما أوضح الدكتور نظير عياد، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: "بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل"، مشيرا إلى أهمية الود بين الجار وأخيه الجار.

وذكر أن الوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن، تؤكد على ضرورة الإحسان بالجيران، وفي الحضارة المصرية القديمة، كان يتم احترام الجار والتعامل معه باللين، وعدم التعرض للجار.

