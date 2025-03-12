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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العالم على موعد مع ظاهرتين فريدتين في رمضان 2025.. ماذا سيحدث؟

خسوف القمر
خسوف القمر
أحمد أيمن

يشهد سكان الأرض خلال شهر رمضان لعام 2025 حدثين فلكيين مميزين، حيث تسجل السماء حدثًا فلكيًا نادرًا يجذب اهتمام الكثيرين، وذلك في منتصف وآخر الشهر. 

في 14 مارس، سيظهر "القمر الأحمر"، وبعد ذلك بمدة أسبوعين تقريباً، سيتزامن كسوف جزئي للشمس مع اقتران شهر شوال لعام 1446 هـ.

خسوف القمر 

في 14 رمضان، الموافق 14 مارس 2025، سيشهد العالم ظاهرة خسوف كامل للقمر. ومن المتوقع أن يغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، ما يجعل هذه الظاهرة أحد الأحداث الفلكية المثيرة والتي لا تتكرر كثيرًا. 

ومع ذلك، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لن يكون بإمكان سكان مصر رؤية هذا الخسوف، لكن يمكن متابعته في بعض المناطق التي يكون فيها القمر مرئيًا في تلك اللحظة، مثل أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ستستمر هذه الظاهرة لمدة تصل إلى 6 ساعات و3 دقائق، ما يوفر فرصة مثيرة لعشاق الفلك للاستمتاع بمشاهدة هذا الحدث الفريد.

من المهم ملاحظة أن خسوف القمر لا يحدث إلا عند اكتمال القمر، وهو ما يعرف بالبدر، حيث تكون الأرض بين الشمس والقمر، ما يسمح لظل الأرض بالسقوط على القمر. 

بالمقابل، فإن كسوف الشمس، سواء كان كليًا أو جزئيًا أو حلقيًا، يحدث فقط عندما يكون القمر في مرحلة المحاق، أي عندما يكون بين الشمس والأرض.

كسوف جزئي للشمس

بعد 15 يومًا فقط من خسوف القمر، سيشهد الأرض كسوفًا جزئيًا للشمس في 29 مارس 2025، والذي يتزامن مع اقتران شهر شوال. 

عند الذروة، يُتوقع أن تغطي الشمس بنسبة 94% من القمر، ما يجعل هذا الكسوف مشهدًا رائعًا.

ستكون مدة الكسوف الجزئي حوالي 3 ساعات و53 دقيقة، ما يمنح الناس فرصة لمشاهدة هذا الحدث النادر. ويمكن رؤية الكسوف في أراض كبيرة من أوروبا وشمال آسيا وشمال غرب أفريقيا، وكذلك أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية والجنوبية.

جدير بالذكر أن شهر مارس، شهد مجموعة من الظواهر الفلكية المثيرة التي زينت السماء، ومنها:

اقتران هلال رمضان مع كوكب الزهرة: ظهر الهلال الجديد في 1 مارس بالقرب من كوكب الزهرة، حيث شكلا مشهدًا رائعًا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس.

رصد كوكبي المريخ والمشتري: من خلال رؤية كوكب المشتري بوضوح في كوكبة التوأمين، بينما يظهر المريخ أعلى يسار الجوزاء. هذا يجعل منهما هدفين مثاليين للرصد باستخدام التلسكوبات الصغيرة.

بقاء كوكبات الشتاء مرئية: يعد شهر مارس أيضا الفرصة الأخيرة للاستمتاع بمشاهدة كوكبات الشتاء المميزة مثل الجوزاء والثور قبل أن تبدأ في الاختفاء من السماء الليلية.

ظواهر فلكية خسوف القمر رمضان 2025 أخبار الفلك كشوف الشمس

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