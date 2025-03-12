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خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة الرواني للشيف نادية السيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة الرواني للشيف نادية السيد

طريقة عمل كيكة الرواني
طريقة عمل كيكة الرواني
آية التيجي

تعتبر كيكة الرواني، المعروفة أيضًا بكيكة البسبوسة، حلوى شرقية تتميز بقوامها الطري ونكهتها الغنية.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة تحضير كيكة الرواني، وهي من وصفات الحلويات الشرقية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 طريقة عمل كيكة الرواني

طريقة عمل كيكة الرواني

مكونات طريقة عمل كيكة الرواني:

1 كوب دقيق (150 جراما)

1 كوب دقيق سيمولينا ناعم (186 جراما)

1 كوب سكر (205 جرامات)

1 كوب زبادي (250 جراما)

نصف كوب جوز هند مفروم (50 جراما)

نصف كوب زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح


لتحضير الشربات (القطر):

2.5 كوب سكر

2.5 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

رشة فانيليا


طريقة عمل كيكة الرواني:

ـ في قدر على نار متوسطة، اخلطي السكر والماء واتركيهما حتى الغليان.

ـ أضيفي عصير الليمون ورشة الفانيليا، واتركي المزيج يغلي لمدة 7-10 دقائق حتى يتكثف قليلاً.

ـ ارفعي الشربات عن النار واتركيه ليبرد.

ـ سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ـ في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشًا.

ـ أضيفي الزيت والزبادي واخفقي حتى يتجانس المزيج.

ـ في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، دقيق السيمولينا، جوز الهند، البيكنج بودر، والملح.

ـ أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.

ـ صبي الخليط في صينية خبز مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ـ اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون وتخرج سكين نظيفة من المنتصف.

ـ بمجرد إخراج الكيكة من الفرن، اسكبي الشربات البارد بالتساوي على الكيكة الساخنة.

ـ اتركي الكيكة تمتص الشربات وتبرد تمامًا قبل التقديم.

كيكة الحلويات الشرقية كيكة الرواني حلوى شرقية الشيف نادية السيد وصفات الحلويات الشرقية

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