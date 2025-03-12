نورتني يا نمبر وان.. محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا ولقاء يحمل رسالة خاصة

زار الفنان محمد رمضان لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا خلال الأيام الماضية، في لفتة إنسانية، وشارك اللاعب صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

وعلّق شيكا على الصورة قائلاً: "نورتني يا نمبر وان"، لتنهال عليه التعليقات من الجمهور، متمنين له الشفاء العاجل.

ساعات عصيبة لإبراهيم شيكا



ويعيش لاعب الزمالك السابق والمُصاب بمرض السرطان ساعات عصيبة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت هبة التركي زوجة اللاعب، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة إنه بعد الخضوع لمسح ذري وجلسات علاج كيماوي، تعرض لانسداد في الأمعاء، ولا يتناول الطعام منذ 11 يومًا.