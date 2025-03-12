النقل تناشد المواطنين : هذا السلوك يؤدي إلى إزهاق الأرواح وتعطيل القطارات

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، مشددة على الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية لضمان سلامتهم.

وأكدت الوزارة على أهمية العبور فقط بعد فتح المزلقان ومرور القطار، محذرة من اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، لما قد يؤدي إليه ذلك من خطر على الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحملة التوعوية الموسعة "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها بهدف رفع الوعي لدى الركاب والمواطنين حول السلوكيات السلبية عند استخدام مرافق السكك الحديدية، حفاظًا على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات العامة.