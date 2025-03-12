نشرة الفن| موعد الحلقة 13 من مسلسل «كامل العدد3».. ريهام حجاج تتصدّر التريند بمسلسل «أثينا»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

مسلسل «أثينا» يواصل تصدر اهتمام الجمهور ويطرح تساؤلات حول التكنولوجيا وتأثيرها

يواصل مسلسل "أثينا"، بطولة النجمة ريهام حجاج، جذب انتباه الجمهور، حيث يتناول قضايا التكنولوجيا المتطورة وتأثيرها على حياتنا، خاصة على الشباب، وكيف يمكن استغلالها للتلاعب بالأفراد سواء من قبل البشر أو الذكاء الاصطناعي

يسرا اللوزي تجسّد «تاج» الجنية الطيبة وتحذر صابر من فخ الدجال في «المداح: العهد

تظهر يسرا اللوزي في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المداح: العهد في دور "تاج"، الجنية الطيبة

مسلسل «كامل العدد» يواصل نجاحه.. والجمهور يترقب الحلقة 13 | اعرف موعدها

يواصل مسلسل "كامل العدد " تحقيق نجاح جماهيري للعام الثالث على التوالي، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته بين الأعمال الدرامية الأكثر متابعة