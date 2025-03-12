أشغال شقة جدا الحلقة 13.. هشام ماجد يوافق على السفر للعمل بالخارج

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقة 13 مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، وتدور احداثه في إطار كوميدي، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ومنها موافقة حمدي علي عرض عقد العمل في الخارج، رغبة منه في نقل اولاده من المدرسة بعدما تعرضوا الي التنمر من ولد بالمدرسة، الا ان والدته دريه علمت بالامر وغضبت بشكل كبير.



مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وظهرت فى الموسم الأول .