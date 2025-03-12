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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن أسوان: توزيع عبوات رمضان وطن لحوم على قرية بنبان في مركز دراو

"تضامن أسوان": توزيع عبوات رمضان وطن لحوم على قرية بنبان في مركز دراو
"تضامن أسوان": توزيع عبوات رمضان وطن لحوم على قرية بنبان في مركز دراو
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، محمد يوسف، توزيع 400 كرتونة رمضانية، ونحو طن لحوم لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقرية بنبان بمركز دراو في محافظة أسوان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان وبالتعاون مع جمعية الأورمان، في إطار استكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.


وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، اليوم الأربعاء، أن توزيع الكراتين واللحوم جاء لإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم خلال شهر رمضان بتوفير احتياجاتهم.


من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، إن الفئات والأسر التي شملها التوزيع، هي "الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم؛ ضمن جهود توفير حياة كريمة للفئات المستهدفة من خلال تأمين احتياجاتهم الأساسية.


وأضاف أن التوزيع تم تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، وبالتعاون معها، وذلك ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.


وتابع شعبان، أن جمعية الأورمان بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية منها تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في أسوان والقاهرة، بجانب توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين.

الأسر الأكثر احتياجا جمعية الأورمان وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان كرتونة رمضانية

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