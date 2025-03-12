ميناء رفح البري يستقبل 20 جريحا فلسطينيا و21 مرافقا لهم من قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري، اليوم "الأربعاء"، 20 مصابا وجريحا ومريضا فلسطينيا و21 مرافقا ضمن الدفعة 40 للقادمين من قطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول في ميناء رفح البري بشمال سيناء، بأن هؤلاء المصابين والجرحى والمرضى الفسطينيين ومرافقيهم تم توزيعهم على الأطقم الطبية والكشف عليهم واستقلوا سيارات الإسعاف (حسب حالاتهم)، وفي طريقهم للمستشفيات المصرية بشمال سيناء وبقية المحافظات المصرية لعلاجهم ورعايتهم والاهتمام بهم.

وأشار المصدر إلى أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين تم وصولهم للمستشفيات المصرية بلغ حوالى 1550 شخصا إلى جانب 2170 من المرافقين.

وما تزال عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية تنتظر فى ساحة معبر رفح البرى (بسبب إغلاق إسرائيل لمنفذى كرم أبو سالم والعوجة البرى ) منذ 13 يوما، وفي انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور فتح إسرائيل للمنافذ، كما لا تزال عشرات اللوادر ومعدات إعادة الإعمار فى انتظار الدخول أيضا للقطاع .