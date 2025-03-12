محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بالعصافرة تحظى باهتمام خاص

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز ومدينة المطرية،بجوله للمرور على المنطقة الصناعية بالعصافرة، التي تُعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة وهي ثاني المناطق الصناعية بالمحافظة بعد المنطقة الصناعية بجمصة.

محافظ الدقهلية يتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة

وتفقد المحافظ أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول سير العمل داخل المصنع، وآليات الإنتاج، والتحديات التي تواجه العاملين وأصحاب المصانع.

وأشاد بجودة المنتجات، مؤكداً على أهمية دعم الصناعات المحلية، وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاج وفتح مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

محافظ الدقهلية..تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بالعصافرة تحظى باهتمام خاص كونها تمثل احدي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ورافدًا مهمًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي جانب المنطقة الصناعية بجمصه والمنطقة الاستثمارية بميت غمر .

كما وجه المحافظ بدراسة متطلبات أصحاب المصانع والعمل على توفير الحلول اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.