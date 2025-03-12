قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة من ترامب إلى إيران يسلمها مسئول عربي
فريق من النيابة يعاين موقع حادث انقلاب جرار وعربات قطار طنطا
ليلة في رحاب أرض الفيروز.. أمسية رمضانية بمتحف شرم الشيخ
السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان ولجنة فنية لمعرفة الأسباب
الرئيس الايراني مخاطباً ترامب: لا تفاوض تحت التهديد وافعل ما شئت
5 مقاعد عربية.. أبو ريدة يحافظ على عضوية فيفا للمرة الخامسة على التوالي
حادث قطار طنطا.. مصادر: سرعة الجرار والتحويلة وراء انقلابه قبل وصوله للمحطة الرئيسية
حكم زكاة الذهب المدخر وكيفية حسابها
دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب.. تعرف عليها
دور قيادي للمصريات في مختلف العصور.. أمل عمار تلقي كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
القصة الكاملة لاتهام مضيفة التجمع بقـ.تل نجلتها بعد تحديد جلسة استئناف عاجلة لمحاكمتها
الأمم المتحدة: مصر الأولى عالميًا في تطبيق CHAMPS لحماية الأطفال من المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بالعصافرة تحظى باهتمام خاص

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

 تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز ومدينة المطرية،بجوله للمرور على المنطقة الصناعية بالعصافرة، التي تُعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة وهي ثاني المناطق الصناعية بالمحافظة بعد المنطقة الصناعية بجمصة.

محافظ الدقهلية يتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة

وتفقد المحافظ أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول سير العمل داخل المصنع، وآليات الإنتاج، والتحديات التي تواجه العاملين وأصحاب المصانع.

وأشاد بجودة المنتجات، مؤكداً على أهمية دعم الصناعات المحلية، وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاج وفتح مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

محافظ الدقهلية..تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات 

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بالعصافرة تحظى باهتمام خاص كونها تمثل احدي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ورافدًا مهمًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي جانب المنطقة الصناعية بجمصه والمنطقة الاستثمارية بميت غمر .

كما وجه المحافظ بدراسة متطلبات أصحاب المصانع والعمل على توفير الحلول اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.

الدقهلية المطرية محافظ جمصه المنطقة الصتاعيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

ابراهيم شيكا

نورتني يا نمبر وان.. محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا ولقاء يحمل رسالة خاصة

الاهلي والزمالك

إعلامي يكشف كواليس أزمة القمة .. هل ينسحب الأهلي من الدوري؟

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يواصل إطلاق النار تجاه منازل المواطنين بمخيم النصيرات

صورة أرشيفية

تفاصيل ارتفاع حرارة الأرض في شهر فبراير.. تراجع غير مسبوق للجليد القطبي

أرشيفية

رمضان في بريطانيا.. طقوس دينية وفرص ثقافية واقتصادية تعزز التنوع

بالصور

القوات المسلحة تنظم إحتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

تبدأ من 18 ألف ريال.. أفضل 3 سيارات مستعملة في السوق السعودي

سيارات مستعملة السعودية
سيارات مستعملة السعودية
سيارات مستعملة السعودية

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

فيديو

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد