قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة من ترامب إلى إيران يسلمها مسئول عربي
فريق من النيابة يعاين موقع حادث انقلاب جرار وعربات قطار طنطا
ليلة في رحاب أرض الفيروز.. أمسية رمضانية بمتحف شرم الشيخ
السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان ولجنة فنية لمعرفة الأسباب
الرئيس الايراني مخاطباً ترامب: لا تفاوض تحت التهديد وافعل ما شئت
5 مقاعد عربية.. أبو ريدة يحافظ على عضوية فيفا للمرة الخامسة على التوالي
حادث قطار طنطا.. مصادر: سرعة الجرار والتحويلة وراء انقلابه قبل وصوله للمحطة الرئيسية
حكم زكاة الذهب المدخر وكيفية حسابها
دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب.. تعرف عليها
دور قيادي للمصريات في مختلف العصور.. أمل عمار تلقي كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
القصة الكاملة لاتهام مضيفة التجمع بقـ.تل نجلتها بعد تحديد جلسة استئناف عاجلة لمحاكمتها
الأمم المتحدة: مصر الأولى عالميًا في تطبيق CHAMPS لحماية الأطفال من المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التحكم بوقت الاستخدام.. تيك توك تطلق ميزة جيدة لحماية المراهقين

تيك توك تطلق ميزة جيدة لحماية المراهقين
تيك توك تطلق ميزة جيدة لحماية المراهقين
لمياء الياسين

أعلنت شركة تيك توك عن إطلاقها ميزة تحكم أبوية جديدة أكثر أمانًا للمراهقين تتيح لهم التحكم في وصول أطفالهم إلى التطبيق.

 ووفقا لتقرير نشرته  “فوربس” يمكنك للوالدين من خلال تلك الميزة التحكم في إعدادات الأمان الخاصة لأطفالهم بناءً على احتياجاتهم الفردية وربط حساباتهم أيضا بحسابات أطفالهم بجانب ضبط عناصر التحكم مثل وقت الشاشة والرسائل المباشرة و حظر وصولهم  إلى التطبيق وذلك خلال أوقات محددة من خلال ميزة الابتعاد عن الشاشة Time Away، والتي تسمح للآباء بتحديد فترات محددة لا يستطيع فيها أبناؤهم المراهقون الوصول إلى التطبيق.

على الجانب الآخر يمكنك من خلال إطلاق ميزة “ الاتصال العائلي” قيام الآباء بإجراء محادثات مستمرة ومساعدة أبنائهم المراهقين على تطوير المهارات  الرقمية التي يحتاجونها."

تيك توك تحت سيطرة الأبوين

ومن بين الإضافات المميزة سواء أثناء تناول الوجبات العائلية أو أثناء ساعات الدراسة أو وقت النوم يصبح قرار  تصفح الأطفال لتطبيق التيك توك تحت سيطرة الآبوين  

تطبيق تيك توك

تصفح آمن لطفلك للتيك توك

يمكن للوالدين من خلال ميزة "الأتصال العائلي" الاطلاع على كلا من الحسابات التي يتابعها أبناؤهم، والصفحات التي يتفاعلون معها، بالإضافة إلى الحسابات التي قاموا بحظرها.

وقالت شركة تيك توك أيضًا إنها ستقدم ميزات جديدة و تخطط لتقديم المزيد من تدابير السلامة، بما في ذلك ميزة تسمح للمراهقين بإخطار شخص بالغ موثوق به عند الإبلاغ عن محتوى قد ينتهك إرشادات المنصة.

كما ستطلق أيضا ميزة “التأمل” وذلك لمن هم دون 16 عاماً، والتي ستبدأ عند الساعة العاشرة مساءً، حيث يتم توقف التطبيق عن العمل وذلك لتقديم بعض تمارين الأسترخاء المصحوبة ببعض الموسيقى الهادئة، وذلك مع إمكانية إلغاء تفعيلها.

وقالت الشركة إنها من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والرفاهية، تهدف إلى إنشاء بيئة أكثر توازناً عبر شبكة الإنترنت للمستخدمين الشباب مع توفير رقابة أفضل للآباء.

شركة تيك توك الإنترنت إعدادات الأمان محادثات مستمرة تطوير المهارات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

ابراهيم شيكا

نورتني يا نمبر وان.. محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا ولقاء يحمل رسالة خاصة

الاهلي والزمالك

إعلامي يكشف كواليس أزمة القمة .. هل ينسحب الأهلي من الدوري؟

ترشيحاتنا

الكبد

هل هناك علاقة بين كثرة التبول ليلا وتلف الكبد؟.. دراسة تكشف

بذور الشيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا لمدة شهر واحد؟

الانتفاخ

3 طرق فعالة لعلاج الانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة

بالصور

القوات المسلحة تنظم إحتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

تبدأ من 18 ألف ريال.. أفضل 3 سيارات مستعملة في السوق السعودي

سيارات مستعملة السعودية
سيارات مستعملة السعودية
سيارات مستعملة السعودية

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

فيديو

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد