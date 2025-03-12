التحكم بوقت الاستخدام.. تيك توك تطلق ميزة جيدة لحماية المراهقين

أعلنت شركة تيك توك عن إطلاقها ميزة تحكم أبوية جديدة أكثر أمانًا للمراهقين تتيح لهم التحكم في وصول أطفالهم إلى التطبيق.

ووفقا لتقرير نشرته “فوربس” يمكنك للوالدين من خلال تلك الميزة التحكم في إعدادات الأمان الخاصة لأطفالهم بناءً على احتياجاتهم الفردية وربط حساباتهم أيضا بحسابات أطفالهم بجانب ضبط عناصر التحكم مثل وقت الشاشة والرسائل المباشرة و حظر وصولهم إلى التطبيق وذلك خلال أوقات محددة من خلال ميزة الابتعاد عن الشاشة Time Away، والتي تسمح للآباء بتحديد فترات محددة لا يستطيع فيها أبناؤهم المراهقون الوصول إلى التطبيق.

على الجانب الآخر يمكنك من خلال إطلاق ميزة “ الاتصال العائلي” قيام الآباء بإجراء محادثات مستمرة ومساعدة أبنائهم المراهقين على تطوير المهارات الرقمية التي يحتاجونها."

تيك توك تحت سيطرة الأبوين

ومن بين الإضافات المميزة سواء أثناء تناول الوجبات العائلية أو أثناء ساعات الدراسة أو وقت النوم يصبح قرار تصفح الأطفال لتطبيق التيك توك تحت سيطرة الآبوين

تطبيق تيك توك

تصفح آمن لطفلك للتيك توك

يمكن للوالدين من خلال ميزة "الأتصال العائلي" الاطلاع على كلا من الحسابات التي يتابعها أبناؤهم، والصفحات التي يتفاعلون معها، بالإضافة إلى الحسابات التي قاموا بحظرها.

وقالت شركة تيك توك أيضًا إنها ستقدم ميزات جديدة و تخطط لتقديم المزيد من تدابير السلامة، بما في ذلك ميزة تسمح للمراهقين بإخطار شخص بالغ موثوق به عند الإبلاغ عن محتوى قد ينتهك إرشادات المنصة.

كما ستطلق أيضا ميزة “التأمل” وذلك لمن هم دون 16 عاماً، والتي ستبدأ عند الساعة العاشرة مساءً، حيث يتم توقف التطبيق عن العمل وذلك لتقديم بعض تمارين الأسترخاء المصحوبة ببعض الموسيقى الهادئة، وذلك مع إمكانية إلغاء تفعيلها.

وقالت الشركة إنها من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والرفاهية، تهدف إلى إنشاء بيئة أكثر توازناً عبر شبكة الإنترنت للمستخدمين الشباب مع توفير رقابة أفضل للآباء.