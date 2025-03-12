50 مليار دولار على الطاولة| تيك توك في مهب العاصفة.. هل يقترب من البيع أم ينجو من الحظر؟

يواجه تطبيق "تيك توك" الشهير موجة جديدة من التحديات، مع تصاعد الضغوط الأمريكية لإجبار مالكه الصيني، شركة ByteDance، على بيعه. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إدارته تتواصل مع أربع مجموعات مختلفة مهتمة بشراء المنصة، مؤكدًا أن "جميع الخيارات المطروحة جيدة". فهل يقترب التطبيق من تغيير ملكيته، أم أن مصيره سيظل معلقًا في انتظار حل وسط؟

قانون يجبر ByteDance على البيع أو الحظر

تعود الأزمة إلى قانون أمريكي صدر مؤخرًا يُلزم الشركة المالكة لـ"تيك توك" إما ببيع التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. كان من المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن بعد تولي ترامب الرئاسة في 20 يناير، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، مما منح الشركة الصينية بعض الوقت لإيجاد حل.

منافسون يتسابقون للاستحواذ على "تيك توك"

تحول التطبيق، الذي أصبح من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم، إلى هدف لعدد من المستثمرين الأمريكيين. ومن بين الأسماء البارزة المهتمة بشرائه، الملياردير الأمريكي ومالك نادي لوس أنجلوس دودجرز السابق، فرانك ماكورت، الذي يسعى إلى السيطرة على التطبيق سريع النمو. ويُقدر المحللون أن قيمة "تيك توك" قد تصل إلى 50 مليار دولار، مما يجعله صفقة مغرية لأي مستثمر طموح.

هل ينجو "تيك توك" من العاصفة؟

مع استمرار الضغوط الأمريكية وتعدد العروض المطروحة، يبقى مستقبل "تيك توك" غير واضح. فهل تنجح ByteDance في إيجاد تسوية تضمن استمرار التطبيق دون خسارة سوقه الأمريكي، أم أن أحد المستثمرين سينجح في الاستحواذ عليه؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير عن مصير المنصة الأكثر إثارة للجدل في عالم التواصل الاجتماعي.