عصام السقا لـ أحمد العوضي: انت جاحد يا أخي

شهدت الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل، محاولة قتل أحمد العوضي من مجهول وإطلاق رصاص عليه.

دخلت الرصاصة في كتف أحمد العوضي وأنقذه الأطباء في الوقت الذي ترك فيه العمل لدى توفيق التمساح بعد طرده.

وكتب الفنان عصام السقا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ساخرًا من المشهد الذي عرض ضمن أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 11 وكتب: "يعني قعدتك في بيتي، ومش بتدفع الايجار، واتخانقت مع ابويا علشانك، وشغلتك عند توفيق التمساح، وعاملي مشاكل مع الحاجة فايزة، وكل دقيقة تتخانق قدام بيتي، وتاخد العربية تعمل بيها مشاوير، ومدخلني في حواراتك ومشاكلك، وفي الاخر ترفض اتجوز اختك، دانت جاحد ياخي".

ومن ضمن احداث الحلقة ١١

اكتشف توفيق التمساح وابنه حمل ابنته آسيا بعد محاولتها إجهاض الطفل وحاول شقيقها قتلها ولكن والدته منعته في اللحظات الأخيرة.

وحاولت زوجة غلاب العمدة إخبار ابنها عمرو بالحقيقة كاملة ولكنه فاجئها وهددها بطريقة غير مباشرة.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.