كاتب صحفي: رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية واضحة ومباشرة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة إلى الشعب المصري، وذلك خلال كلمته في الندوة التثقيفية لتكريم الشهداء، كما وجه رسائل أخرى إلى الخارج بشأن الوضع الإقليمي.

وأضاف «القاضي»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية واضحة ومباشرة، وتؤكد أن مصر مش ناسية شهدائها وعمرها ما تنساهم ولا تنسى أسر الشهداء، وهناك أيضًا رسائل متعلقة بالوضع الإقليمي، حيث تؤكد مصر (لا للتهجير) ونعم لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر لا يخفى على الجميع».

وتابع: «مصر الأقدم فى التاريخ، ومصر أم الدنيا لأن هذا هو واقعها وماضيها ومستقبلها يثبت ذلك، وتكريم أبناء الشهداء وأحفاد الشهداء يؤكد أن مصر لا تنسي أبطالها».