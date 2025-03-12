تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

استقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على تشكيلته لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم كالتالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدريكو فالفيردي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.