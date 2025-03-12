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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc

قهوة المحطة
قهوة المحطة
محمد نحلة

أعلنت قناتا on و cbc عن موعد مسلسل (قهوة المحطة) بداية من ١٥ رمضان، حيث بدأ عرض البرومو الجديد الخاص بالعمل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام باخراجه إسلام خيري ويقوم ببطولته الجماعية النجوم، أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد واحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان وغيرهم، ومن انتاج شركة سينرجي.


ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.
يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الايام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on و cbc ومنصة يانغو بلاي  والظفرة.

أحمد غزي قهوة المحطة مسلسل قهوة المحطة

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