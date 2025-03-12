ناصر منسي يخضع للملاحظة الطبية تمهيدًا لبدء تأهيله

أوضح الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق، يعاني من وعكة صحية ألزمته بالغياب عن المباريات الأخيرة، بما في ذلك مباراة القمة الأخيرة.

وأكد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب يخضع لمتابعة طبية مستمرة لضمان تحسن حالته الصحية قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن منسي يتبع حاليا بروتوكولا علاجيا تحفظيًا بهدف التعافي بشكل كامل والعودة للملعب في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة سموحة يوم السبت المقبل، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.