حل سؤال حلقة دونجا في برنامج رامز إيلون مصر

شهدت الحلقة الثانية عشر من برنامج المقالب الشهير رامز إيلون مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال، استضافة لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، وذلك ضمن استمرار استضافة رامز جلال للنجوم و المشاهير ولاعبي الكرة .



إجابة سؤال رامز أيلون ماسك الحلقة ١٢

وبعد انتهاء الحلقة ، جاء سؤال الحلقة ١٢ من رامز أيلون ماسك للجمهور ضمن المسابقة اليومية هو :" ما هو لون قميص دونجا؟"، مع إتاحة ثلاث إجابات للاختيار بينها: أحمر، أخضر، أبيض.

وكانت الإجابة الصحيحة هي "أخضر".

ومن المتوقع أن يتم اختيار 3 فائزين، حيث يحصل كل فائز على 100 ألف جنيه.

جائزة رامز جلال

ويمكن للجمهور المشاركة في المسابقة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رمز الإجابة الصحيحة، وذلكللدخول في السحب على جائزة تصل إلى 100 ألف جنيه، حيث يتم توزيع 300 ألف جنيه على ثلاثةفائزين في كل حلقة طوال الشهر.

موعد عرض برنامج "رامز إيلون مصر" والقناة الناقلة

يعرض البرنامج يوميا بعد أذان المغرب مباشرة عبر قناة MBC مصر، وفقا للمواعيد التالية:

الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية

فكرة برنامج رامز جلال

تدور أحداث برنامج "رامز إيلون مصر" حول استدراج الضيف للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشافالمواهب "جولدن تالنت"، برفقة الفنانة نوال الزغبي، ونجم كرة القدم السعودي محمد نور، بالإضافةإلى الإعلامية بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة البرنامج، بينما يختفي رامز جلال عن المشهد فيالبداية.

يبدأ المقلب فعليًا عندما يُطلب من الضيف المشاركة في اختبار اختراع طبي لأحد المتسابقين، وهو"روبوت" يعتمد على الذكاء الاصطناعي وقادر على إجراء فحص طبي شامل للمريض خلال عشر دقائق. وفي هذه الأثناء، يكون رامز قد تم استبداله بأحد الأشخاص خلال عرض موهبة معينة، ليعود بعدهاللظهور متقمصًا شخصية الروبوت "زنجباري".