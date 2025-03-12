مش مخطط .. تصريح مثير من شريف إكرامي عن الأهلي

أكد الكابتن شريف إكرامي، لاعب نادي بيراميدز والاهلي السابق، أنه لا يعرف ما سيحققه خلال السنوات المقبلة من حياته العملية أو بعد 5 سنوات من الآن، وتعلم أنه ليس هناك خطوات تسير كما تم التخطيط لها، قائلا: "أنا مكونتش مخطط للي حصل آخر 5 سنين".

وأشار شريف إكرامي، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إلى أنه لم يكن يخطط أنه سيرحل عن النادي الأهلي في يوم من الأيام أو في هذا التوقيت، وكان جميع خططه أنه سيعتزل في الأهلي، موضحا أن هناك عدد من المتغيرات التي أثرت على هذه الخطط وتحكمت فيه عدد من القرارات والتي تسببت في اتخاذ قرارات أخرى.

وتابع: "لم أكن أتخيل أني سأستمر في نادي بيراميدز أكثر من 3 سنوات، ولعبت مع بيراميدز ودي السنه الخامسة، عقدي سينتهي هذا العام ولم أتحدث مع الإدارة في أي تفاصيل بخصوص التجديد، لان هناك مباريات مهمة، الموضوع في بيراميدز واضح وسهل، الإدارة في بيراميدز تتحدث مع اللاعبين بلغة سهلة، بيراميدز نادي كرة وليس له كم من الأمور السياسية والجماهيرية مثل الأهلي والزمالك".