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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفاة أخويا كسرتني.. وأنا اللي تركت النادي الأهلي واتعملي سحر.. أهم تصريحات شريف إكرامي حارس بيراميدز

شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمود محسن

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، خلال لقاء له لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول أسباب رحيله عن النادي الأهلي، وتفاصيل هامة عن واقعة وفاة شقيقه، وهل له علاقة برحيل رمضان صبحي عن الأهلي.

وإليكم أبرز التصريحات

كسرتني.. شريف إكرامي يكشف تفاصيل واقعة وفاة شقيقه
كشف عن تفاصيل واقعة وفاة شقيقه قائلا: "وفاة أخويا كسرتني وأنا كنت في هولندا وقتها وكان تقام في مصر كأس الأمم الافريقية 2006 في مصر، وكنت قاعد في البيت وفوجئت بمراتي كلمتني حسيت إن في حاجة مش طبيعية".

وأكد أن واقعة وفاة شقيقه ثقيلة على صدري، مضيفا: "زوجتي مقدرتش تكمل الكلام وقفلت المكالمة ثم لقيت المكالمة اللي بعدها والدي وبيقولي عايزك متماسك وقوي أخوك أحمد البقاء لله حسيت بصدمة وذهول وطلب مني منزلش مصر لكن جريت على المطار".

لم يلحق جنازة شقيقه

وتابع: "أنا مش بحب أبين ضعفي ولا اعيط عشان عندنا عادة من العادات الخاطئة أن الراجل ميبنش ضعيف وده من أكبر الاخطاء وكنت اختار أعيط وأنا لوحدي عشان عيب كبير تعيط"، لافتا إلى أنه لم يلحق جنازة شقيقه وكان يحب دائما يظهر متماسك وخطأ في حق نفسه وهذا انعكس عليه بعد ذلك بشكل أو آخر" .

شريف إكرامي: أنا اللي تركت الأهلي.. وغادرت بمنتهى الاحترام

أكد أن الأهلي لم يستغني عنه، بل هو الذي ترك الفريق، وغادر في توقيت يقتنع فيه تماما، وبمنتهى الاحترام، موضحا أن ما حدث بعد تركه للأهلي بحوالي 5 أشهر، هو موضوع له علاقة بالسياسة، وربط مغادرة رمضان صبحي به.

وأوضح أن رمضان صبحي بمثابة شقيق له، ويحبه، قائلا: "أكيد كان ليا رأي في موضوع ترك رمضان صبحي للأهلي، لكن ده مش معناه إن قرار رمضان هو قراري، وأنا ماكنتش مقتنع إنه يروح بيراميدز".

شريف إكرامي: رمضان صبحي رجع من إنجلترا عشان الأهلي

وقال: “أنا كنت ضد رجوع رمضان صبحي من إنجلترا، لكن رجع عشان عايز يرجع، وهو عنده قرار، وعايز يرجع عشان الأهلي، وهو شخص عاطفي، وساعات مشاعره ليها جزء كبير من القرار، لكن أنا راجل عقلاني”.

وأكد أنه يفتقد جمهور الأهلي، فقد عاش في الأهلي أحلى أيام حياته، وحقق كل ما يتمناه من حب الناس والشهرة.

شريف إكرامي: لا أحب الظهور بشكل مثالي أمام الناس

أكد أنه أنه وشقيقه الراحل أحمد كانا يعملا في نفس المجال الرياضي، مشيرا إلى أنه كان موهبة أعلى منه بكثير والكل كان يتنبأ له أنه سيكون نموذج جديد من اكرامي، متابعا: "أنا كنت مجتهد وبحاول اثبت ذاتي لأني كنت طفل غير مدلل".

وقال  أنه لا يحب أن يظهر بشكل مثالي أمام الناس ولكن يحب ترك أثر كويس أمام الناس لأنه شخص مشهور، قائل: "أنا بشوف نفسي مفكر ومتمرد على أي حاجة عقلي لا يقتنع بها وكل حاجة غير حقيقة وثابتة احنا تربينا عليها بشكل اوتوماتيكي".

وتابع تربينا على عادات كثيرة ثابتة في التربية والدين، موضحا: "اتعودنا في التربية على ثوابت الدين إننا منسألش وأنا بسأل عن كل حاجة تريحني وعقلي يقتنع بها ولكن اسأل لمعرفة الأسباب دون عملها وأن مضطر".



شريف إكرامي: هناك أشخاص يستغلون تصريحاتي عن رمضان صبحي بشكل خاطئ
أكد   أن هناك أشخاص ينتهزون فرصة حديثه عن رمضان صبحي ليعتبروا أنه تصريحات من رمضان نفسه لكن هو ليس متحدث باسمه، مختتما كلامه في هذا الموضوع: "رمضان مارس حقه في الاختيار عكس الثقافة والأصوات والشعارات اللي عايشين فيها بقالنا سنين وإن اللي يختار غير الاهلي كأنه عمل جريمة ورمضان اتسلم للجمهور".

وقال أن مضان صبحي تعرض للظلم لأنه لم يخطا في حق النادي الأهلي وهو فقط اتخذ قرار عكس الثقافة السائدة ،قائلا: "رمضان عمل حاجة عكس الثقافة السائدة أنه اختار يروح مكان مش جماهيري وهو لم يخل بوعده مع النادي".

ده أمره يخصه ومينفعش اتكلم بلسانه

وتابع أنه خلال اختيار الذهاب لبيراميدز هو كان أصلا معار للنادي الاهلي، مضيفا: "مقتنع أن الحقيقة في موضوع رمضان صبحي تظهر مع الوقت ولو في عروض جاءت لرمضان خلال وجوده في الأهلي ده أمره يخصه ومينفعش اتكلم بلسانه".

شريف إكرامي: اتعملي سحر و مينفعش حد ينكره لإنه مذكور في القرآن
أكد  حارس مرمى نادي بيراميدز، أن السحر موجود ومذكور في القرآن الكريم ولا يصح أن ينكره أحد، مشيرا إلى أن هناك أشخاص مقربين منه خارج المجال الكروي أخبروه أنه معمول له سحر ولكنه لا يترك نفسه لهذا الامر، متابعا: "

وقال  أن والدتي جاءت بيتي في مرة وقرأت قران على المكان لان المنظر كان مرعب وزن الذباب مرعب وطلبت محدش يدخل الحمام 3 أيام".

 

مش هعرف اثبتها 

وتابع أن "في حاجات أنا مقتنع بها مليون في الميه بس مش هعرف أؤكدها عشان مش هعرف اثبتها والخوض بدون اثبات ده غلط كبير".

رمضان صبحي النادي الأهلي نادي بيراميدز كأس الأمم الافريقية شريف اكرامي

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