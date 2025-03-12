محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تطهير الترع والمجاري المائية بالحامول

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الموارد المائية والرى، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في أعمال التكريك والتطهير بعدد من الترع بمركز الحامول، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

تحسين كفاءة الري

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية هذه الأعمال فى تحسين كفاءة الري وتحقيق الإستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهيرات بالترع والمجاري المائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات ورفع ناتج التطهير من الطرق والجسور لتسهيل حركة سير المواطنين.