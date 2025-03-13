سمير كمونة: من لم يلعب للأهلي لم يعش التجربة الحقيقية لكرة القدم

أكد الكابتن سمير كمونة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن اللعب للنادي الأهلي يمثل تجربة فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي لم يرتدِ القميص الأحمر قد يكون خاض تجربة كرة القدم، لكنه لم يعش نفس الأجواء الاستثنائية التي يوفرها الأهلي.

وأوضح كمونة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن بعض اللاعبين قد ينزعجون من هذه العبارة، خاصة أولئك الذين تألقوا في أندية أخرى، لكنه يرى أن اللعب للأهلي مختلف تمامًا، إذ يمنح اللاعب فرصة لخوض أجمل لحظات حياته الكروية وسط جماهير عظيمة، مع تحقيق البطولات والمنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف أن فترته مع الأهلي كانت الأجمل في مسيرته، حيث شعر خلالها بمتعة كرة القدم الحقيقية، واحتفل بالبطولات وسط الجماهير الحمراء التي صنعت له ذكريات لا تُنسى.

