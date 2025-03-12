سمير كمونة: الأهلي لايحتاج لمجاملات تحكيمية للفوز.. وسيد عبدالحفيظ لم يقتحم غرفة الحكام|فيديو

أكد الكابتن سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي لا يحتاج إلى مجاملات تحكيمية للفوز بالمباريات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الشفافية والحيادية في التحليل الرياضي، بعيدًا عن الانتماءات.

وخلال ظهوره في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أشار كمونة إلى تصريحاته بشأن واقعة دخول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى غرفة الحكام خلال إحدى مباريات الفريق، قائلًا:

"ما قلته كان واضحًا وصريحًا: الأهلي لا يستجدي الفوز، فهو نادٍ كبير لا يتأثر بمباراة واحدة."

وأوضح أن تحليله للمباراة كان مبنيًا على ما شاهده من أحداث داخل الملعب، وليس انحيازًا لأي طرف، مؤكدًا أن التحليل الرياضي يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن العواطف والانتماءات، لأن المحلل مسؤول عن تقديم رؤية صادقة للمشاهدين.

أما بخصوص الواقعة المتعلقة بالكابتن سيد عبد الحفيظ، فقد أكد كمونة أنه لم يقتحم غرفة الحكام، كما زعمت بعض الأخبار، بل كان الأمر مجرد نقاش طبيعي حول قرارات تحكيمية أثارت الجدل، مشيرًا إلى أن عبد الحفيظ شخصية محترمة ويظل أحد زملائه السابقين الذين تجمعه بهم علاقة جيدة، لكنه ربما أخطأ في أسلوب الاعتراض أو خانه التعبير في تلك اللحظة.

