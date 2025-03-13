إعدام ربة منزل وعشيقها في قتل الزوج بحلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام ربة منزل وعشيقها، لاتهامهم بقتل زوج الأولى في منطقة حلوان.



وكشف أمر الإحالة، أن ربة منزل وعشيقها أنهما في دائرة قسم شرطة حلوان، قتلا المجني عليه "أحمد ا." زوج المتهمة الأولى، وتبين أن المتهم الأول استدرج المجني عليه كونه صديقه إلي منطقة خاوية، وأقدم على طعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية زوجة المجني عليه اشتركت مع المتهم الأول عن طريق التخطيط وإخباره بمكان زوجها للخلاص منه، كونها على علاقة غير شرعية مع المتهم الأول.