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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير خطير من نموذج ذكي قادر على التنبؤ بموعد وفاة الإنسان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء عبد المنعم

حذرت الشركة المطورة لتقنية Life2Vec، التي ابتكرها العلماء الدنماركيون، وهي عبارة حاسبة دقيقة للموت مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من تهديد جديد يواجه أولئك الفضوليين بشأن معرفة موعد وفاتهم، حيث ظهرت تطبيقات تحت مسمي "De-inderator" المقلدة التي تسعي للاستفادة من هذه التقنية لسرقة المعلومات الشخصية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، بأن الشركة حذرت من تقنية مزيفة نتشرة على الإنترنت، قائلة:"نحن على دراية بوجود حسابات احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع ويب مرتبط بـ Life2VEC"، مشيرون لخطورة تلك المواقع التي تستغل فضول الأشخاص حول تقدير موعد وفاتهم.

كيف تعمل تقنية Life2VEC ؟

بالنسبة للمبتدئين، تعمل Life2Vec باستخدام الذكاء الاصطناعي وبالتحديد تقنية ChatGPT للتنبؤ بالوقت المحتمل لوفاة شخصا ما، استنادا إلى مجموعة مختارة من التفاصيل الشخصية للمستفسر، بما في ذلك الدخل والمهنة والإقامة والتاريخ الصحي وغيرها.

الأكثر إثارة للقلق، هو أن هذا النموذج يمكن أن يتنبأ بالعمر المتوقع للوفاة بدقة تصل إلى 78% من الحالات، وقد تم الكشف عن تقنية Life2VEC، في شهر ديسمبر الماضي، لكن البرنامج لم يكن متاحا بعد للاستخدام العام بعد، وعلى الرغم من ذلك هذا لم يمنع الانتهازيين من محاولة الاستفادة من هذه التقنية لأغراض ربحية.

تقنية Life2VEC

حث فريق Life2Vec المستخدمين على توخي الحذر من المواقع المزيفة التي تدعي استخدام تقنيتهم، غالبا ما يحاول سيئو النية الواقفون وراء مواقع الويب المزيفة، والذين يوجد عدد كبير منهم عبر الإنترنت، الاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتفاصيل بطاقة الائتمان والمعلومات الحساسة الأخرى حتى يمكنهم إصابة الأجهزة بالبرامج الضارة.

ربما يكون من غير المفاجئ أنهم يحاولون الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لنشر عمليتهم الاحتيالية، والتي يمكن أن تتنبأ بيوم وفاة بعض الأشخاص خاصة لو كانوا من الأثرياء.

وأوضح أحد الخبراء بالفريق الذي يدرس الشبكة والأنظمة المعقدة من جامعة الدنمارك تقنية Life2VEC، لصحيفة "بوست": “يمكن لهذا النموذج التنبؤ بأي شيء تقريبا”، “لقد توقعنا الموت لأنه شيء عمل عليه الناس لسنوات عديدة على سبيل المثال، شركات التأمين”.

لاختبار خوارزمية الذكاء الاصطناعى، فحص فريق الخبراء مجموعة تضم 6 مليون دنماركي، مع تباين في الجنس والعمر، بين عامي 2008 و 2020، من أجل التنبؤ بما إذا كانوا سيعيشون أكثر من أربع سنوات على الأقل بعد 1 يناير 2016، من خلال تغذية المعلومات الخاصة بكل مشارك في الدراسة.

باستخدام المعلومات المذكورة، تمكنت تقنية Life2Vec من التنبؤ بتوقيت وفاة الأفراد بدقة تزيد عن 75% من الحالات، لكن الفريق أكد على أنه لم يتم تزويد أي من المشاركين في الدراسة بتوقعات وفاتهم.

الذكاء الاصطناعي Life2vec حاسبة الموت

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