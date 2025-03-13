بسبب مشاكل مادية.. مُدرسة تنهي حياتها بالسم في البساتين

سطرت مُدرسة بمنطقة البساتين جنوب القاهرة نهاية مأساوية لحياتها، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة جراء أزمة مادية حيث تناولت سم أودى بحياتها في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة مُدرسة داخل شقتها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمسرح الحادث لكشف الملابسات.

فرق المباحث

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثة مُدرسة ثانوي ترتدي كامل ملابسها ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها كما تبين سلامة الأبواب والنوافذ في شقتها، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

وأفادت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتوفاة تعاني من حالة نفسية سيئة جراء مشاكل أسرية مادية، وتخلصت من حياتها بتناول سم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.