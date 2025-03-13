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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كندا تبحث دعم الشركات المتأثرة من رسوم ترامب

ترمب
ترمب
وكالات

تخطط الحكومة الكندية لاتخاذ تدابير إضافية لدعم الشركات المتأثرة من الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصلب والألمنيوم.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن الحكومة تقوم بتقييم الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم وبعض المنتجات المشتقة، مضيفة أن البلاد قد تتخذ "إجراءات بفرض رسوم جمركية مضادة".

كما ستلجأ الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم المؤسسات والعمال حسب الحاجة، في الأسابيع والأشهر المقبلة، وحثت الإدارة الأميركية على إعادة النظر في الرسوم الجمركية، مشددة على أن البلاد "ستظل ثابتة في الدفاع عن صناعاتنا وعمالنا".

فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، ثم وعد بتأجيل الرسوم لمدة شهر على السلع الملتزمة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

ولكنه هدد بفرض رسوم جمركية جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

وبدورها، ردت كندا بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار) في الرابع من مارس، وأعلنت عن رسوم جمركية إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي يوم الأربعاء، بعد أن مضت إدارة ترمب قدماً في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.

كندا تخفض أسعار الفائدة

خفض بنك كندا المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، ووصف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بأنها "أزمة جديدة" وتعهد بالمضي قدماً بحذر وسط ضغوط التعريفات على التضخم.

بنك كندا المركزي قلص باجتماعه سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2022 عند 2.75%، متوافقاً مع توقعات الأسواق والاقتصاديين على نطاق واسع.

وتوقع البنك المركزي أن تؤدي "التوترات التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة إلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في كندا"، وفق بيان البنك المركزي المرافق لقرار الفائدة.

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