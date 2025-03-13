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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجمهورية الجديدة تغيّر وجه المحلة.. تطوير عمارات أبو شاهين يقترب من خط النهاية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في تحول عمراني غير مسبوق يشهده قلب مدينة المحلة الكبرى تسابق محافظة الغربية الزمن لإنهاء مشروع تطوير عمارات أبو شاهين الذي يقترب من خط النهاية ليغيّر وجه المنطقة بالكامل ويضعها على خريطة التطوير الحضاري في مصر حيث أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة والقضاء على مظاهر العشوائية وتوفير بيئة سكنية متطورة وآمنة للأهالي

تطوير عمارات ابوشاهين بالمحلة 

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل إعادة بناء العمارتين 23 و24 بعد النجاح في تجديد ثلاث عمارات بالكامل مع توفير وحدات سكنية بديلة للأسر المتضررة لحين عودتهم إلى مساكنهم المطورة بما يضمن عدم تأثرهم بالأعمال الجارية كما شدد على أن المشروع لا يقتصر على إعادة بناء العمارات فقط بل يمتد إلى تطوير شامل للبنية التحتية ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة وتحسين الشكل الحضاري للمنطقة لجعلها نموذجًا يعكس رؤية الدولة في التنمية العمرانية الحديثة.

محافظ الغربية:الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس

وأكد محافظ الغربية  أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تحويل الأحلام إلى واقع وما يحدث في أبو شاهين هو دليل واضح على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مشددًا على أن المحافظة تتابع سير الأعمال بشكل يومي لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير دون أي تأخير.

واختتم الجندي تصريحاته بأن محافظة الغربية تسير بخطى ثابتة في مسيرة التطوير والتحديث تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا أن هذا المشروع ليس مجرد إعادة تأهيل عمراني بل هو إعادة صياغة لمفهوم الحياة السكنية في المناطق الشعبية وانطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لأهالي المحلة الكبرى.

محافظ الغربية اسكان عمارات تطورات اجتماعي ابوشاهين

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