إنجاز جديد لاتحاد الدراجات.. ابتسام زايد الأكثر تتويجاً بالبطولات عالمياً موسم 2024

حققت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات إنجاز غير مسبوق في تاريخ اللعبة .

ونجحت لاعبة منتخبنا الوطنى للدراجات في تحطيم الارقام القياسية وحصدت 17 لقب في سباقات المضمار عام 2024

مثلت ابتسام زايد أحمد محمد مواليد 25 سبتمبر 1996 منتخب مصر للدراجات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كأول لاعبة مصرية تنافس في منافسات سباقات الدراجات.

وشاركت أيضًا في أولمبياد طوكيو 2020.

رحله نجاح ابتسام

ونجحت في التأهل أيضا لأولمبياد باريس الدورة الأخيرة 2024 وبذلك تكون اللاعبة الوحيدة التي مثلت مصر في ثلاثة دورات أولمبية.

ووفقًا لتصنيف موقع الدراجات العالمي "بروسايكل"، فإن البطلة المصرية ابتسام زايد هي أكثر لاعبة في العالم فوزًا ببطولات المضمار خلال موسم 2024، حيث حققت 17 انتصارًا، متفوقة على أبطال العالم في إنجاز لم يتحقق من قبل

ويؤكد تفوق لاعبة منتخب الفراعنة وقدرتها على مواصلة الانتصارات والانجازات في ظل الدعم الكبير التى تحظى به لاعبة المنتخب المصري للدراجات من قبل مجلس إدارة الاتحاد بالكامل بقيادة كابتن أيمن علي حسن.

ويأمل مجلس إدارة الاتحاد في مواصلة اللاعبة المصرية الإنجازات والتتويج ببطولات عالمية وتحقيق حلم المصريين بالفوز بميداليه أولمبية في لوس انجلوس 2028