قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كامل العدد++ الحلقة14 .. حسين فهمي يكشف عن حبه لميمي جمال
مواطن لمحمد رمضان: عملت فيا جميل مش هنساه.. ويرد: لحم كتافي من خيركم
محمد سامي ضيف برنامج رامز إيلون مصر اليوم
أكسيوس: مقترح أمريكى يشمل تمديد وقف إطلاق النار بغزة حتى 20 أبريل
خلال أيام .. موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
4 حالات يجوز فيها للمسلم الإفطار خلال شهر رمضان.. الأزهر للفتوى يوضحها
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بالمصنعية
طب شرعي للسائق ولجنة فنية للسيارات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مشاجرة الفردوس
100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى .. القصة الكاملة لحادث قطار الإسماعيلية
بوتين: نوافق على مقترح وقف الأعمال القتالية
بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي
الصيام المتقطع.. الحل الأفضل لمرض السكري والكبد الدهني والكرش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية موافقة الهيئة التأسيسية للحزب على اعتماد عضوية جميع مؤيدي الحزب الذين حرروا توكيلات في جميع محافظات الجمهورية دون رسوم على ان يحرروا استمارات العضوية على الموقع الالكترونى للحزب.

الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم

وأضاف الجزار أن الحزب يقدر كل المواطنين الذين وثقوا فيه منذ إعلان  تأسيسه والذين تجاوز عددهم نصف مليون مؤسس.. ويتمنى أن يحقق طموحاتهم وأهدافهم خلال الفترة القادمة؛ مشيرا إلى أن هؤلاء هم وقود الحزب في المحافظات والمدن والقرى والنجوع؛ ولهم كل التقدير من أعضاء الهيئة التأسيسية.

الجبهة الوطنية يختار 10 أمناء للأمانات المركزية

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت على اختيار 10 أمناء للأمانات المركزية، وهم: م.محمد أمين الدخميسي لأمانة المشروعات الصغيرة، ود.أحمد شلبي لأمانة الإسكان والتنمية العمرانية، واللواء أحمد صقر لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، وأيمن الجميل لأمانة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالله غراب لأمانة الطاقة والثروة المعدنية، ود.خالد فهمي لأمانة البيئة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد عمران لأمانة الشباب، وعايدة أبو بكر لأمانة النقابات المهنية، والنائب عادل عبد الفضيل لأمانة العمال، وممدوح حمادة لأمانة الفلاحين.

وأسفر أول اجتماعات اللجنة لاختيار أمناء الأمانات المركزية عن اختيار الفريق طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، د.محمود مسلم أمينا للإعلام، د.ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، د.سحر نصر أمينا للإستثمار والشؤون الإقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشؤون المجالس المحلية، د.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود.عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشؤون البرلمانية، د.محمد ربيع لأمانة البحث العلمي والابتكار، وكامل أبو علي لأمانة السياحة والآثار، ود.شوقي علام أمينا للشؤون الدينية، ود.مدحت العدل أمينا للثقافة والتراث والفنون، وسامي شاهين لأمانة الحماية الإجتماعية، واللواء أحمد محمود لأمانة العضوية، والمستشار محمد حسام الدين لأمانة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان د.عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار/ علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء/ محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب ، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025 وعقد عدة اجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية المعلنة، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية اخبار حزب الجبهة الوطنية اخبار الجبهة الوطنية عاصم الحزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

لقطة من فيديو المشاجرة

حطموا سيارة.. النيابة تحقق في فيديو مشاجرة مدينة الفردوس

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

عملة مصرية

هل يصرف معاش أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك؟

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

العدادات الكودية

نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين

بنزين

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس 13-3-2025

دهب

جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام

دهب

«آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب

بالصور

مسلسل كامل العدد++ الحلقة14 .. حسين فهمي يكشف عن حبه لميمي جمال

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

هل تعاني من جفاف الفم.. نشفان الريق؟ |إليك الأسباب والأعراض وطرق العلاج

معلومات لا تعرفها عن جفاف الفم
معلومات لا تعرفها عن جفاف الفم
معلومات لا تعرفها عن جفاف الفم

الصيام المتقطع.. الحل الأفضل لمرض السكري والكبد الدهني والكرش

كيف يساعد الصيام المتقطع في علاج هذه المشكلات الصحية؟
كيف يساعد الصيام المتقطع في علاج هذه المشكلات الصحية؟
كيف يساعد الصيام المتقطع في علاج هذه المشكلات الصحية؟

الحرارة هتوصل 40.. عودة الصيف في رمضان لمدة أسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إحساس بالحر .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

يعد ارتفاعه عالميا .. اعرف سعر الذهب اليوم وموقف الدولار

أحمد العوضي

هتجوز بعد العيد.. أحمد العوضي يعلن موعد حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد