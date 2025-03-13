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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال أيام .. موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي

موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
خدمات صدى البلد

متى ينتهي الإعفاء من رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي ؟ سؤال يهم الكثير من المواطنين، إذ يعد تطبيق التحويلات المالية الشهير إنستا باي من التطبيقات المهمة في حياة المصريين اليومية، نظرا لسهولة التعامل معه، وتوفيره الوقت والجهد للقيام بالمعاملات المالية.

ما هو إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي Instapay من أهم أدوات التحويلات الرقمية ويتسم بالسهولة والبساطة، ويستخدمه نحو 13 مليون مستخدم في مصر.

تم مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

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موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى نهاية الشهر الجاري، في 31 مارس 2025.

ومن المتوقع أن يتم مد العمل بقرار الإعفاء من رسوم التحويل لتطبيق إنستا باى بداية من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو 2025.

ومن الضرورى الحفاظ على التحديث المستمر للتطبيق لأنه يعالج أى مشكلات تقنية قد تحدث.

ولا بد من التأكد من بيانات الطرف الذي يتم التحويل له قبل إتمام عملية التحويل لتفادي مشكلات رد الأموال.

وحين حدوث مشكلة في عملية التحويل يتطلب ذلك الاتصال بالكول سنتر الخاص بتطبيق Instapay.

ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية في البنوك المصرية.

حدود التحويل على إنستاباي

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية في التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.

موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي

جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

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