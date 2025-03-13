الخارجية الإيرانية: التعليق على رسالة أمريكا قيد الدراسة

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس أن رد طهران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد الدراسة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد بعد استكمال التقييم والمراجعة الشاملة، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأشار بقائي إلى أنه "سيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد بعد استكمال التقييم والدراسة الشاملة."

وفي سياق آخر، التقى أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر أمس (الأربعاء) مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وجاءت زيارة قرقاش إلى طهران بهدف اللقاء والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين، إضافة إلى تسليم رسالة من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إيران.