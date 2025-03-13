قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير العمل الرياضي بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية
نفسه مقطوع ومش قادر ينفخ.. وأش أش اتعمل قبل سيد الناس.. رسائل محمد سامي بـ رامز إيلون مصر
التصريح بدفن جثـ امين الأطفال التسعة ضحايا حادث قطار الإسماعيلية
حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: الحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش
مدفع رمضان| سيدة تشكك في مصداقية محمد رمضان.. لقطات متميزة من حلقة اليوم
حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب: فاض بي الكيل من ظلمك
الدفاع المدني الفلسطيني يقوم بعملية انتشال رفات الشهداء بمجمع دار الشفاء بغزة
حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب: استحالة نرجع ولو قالت حقيقة اللي حصل هـ.نتحر
سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة الفردوس يروي تفاصيل الحادث
بالأسماء.. وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر بإحدى مزارع بني مزار بالمنيا
معبر رفح يستقبل 41 مصابًا فلسطينيا لتلقي العلاج في مصر
رامز إيلون مصر.. محمد سامي: لو عندي عمل مميز هديه لغادة عبد الرازق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في 3 معارض ..تفاصيل

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤخراً، في فعاليات ثلاث معارض سياحية دولية بدول كل من المجر والمملكة المتحدة والهند، حيث شاركت في الدورة ال 47 للمعرض السياحي الدوليHung Expo بالعاصمة المجرية بودابست والذي يعد أحد أهم المعارض المهنية والجماهيرية بالمجر حيث يستقطب سنويا ما يقرب من 35 ألف زائر، بالإضافة إلى المشاركة في معرض الغوص الدولي Go Diving Show بمدينة كوفنتري بالمملكة المتحدة، والذي يعد معرض الغوص الرئيسي بالمملكة المتحدة ويحرص على المشاركة به محبي رياضة الغوص من الهواة والمحترفين من جميع أنحاء المملكة ودول الكاريبي بأمريكا اللاتينية، وأوروبا، ومراكز الغوص العالمية.


كما شاركت أيضا في المعرض السياحي الدولي SATTE الذي أُقيم بمدينة نيودلهي بالهند.

وأوضح محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه خلال فعاليات معرض Hung Expo، تم عقد عدد من اللقاءات المهنية مع نائب رئيس هيئة السياحة المجرية لبحث سبل التعاون بين الهيئتين بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، بالإضافة إلى لقاء عدد من منظمي الرحلات السياحية العاملة بالسوق المجرى تم التأكيد خلالها على ترحيب مصر بكافة السائحين ولا سيما السائح المجرى والحرص على زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر، كما تم استعراض مقومات مصر السياحية المتنوعة والمتميزة والتطور الذي تشهده البنية التحتية ولاسيما في المقاصد السياحية.

وأشار السيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه خلال فعاليات معرض Go Diving Show تم المشاركة في عدد من الحلقات النقاشية للمتخصصين في سياحة الغوص ومحبي رياضة الغوص من الهواة والمحترفين تناولت الحديث عن مختلف الموضوعات ذات الصلة بالإضافة إلى عرض نماذج وتجارب متعلقة برياضة الغوص والأنشطة البحرية وأماكن الغوص المختلفة حول العالم.

كما تم عقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع مسئولي موقع Scuba Verse أحد المنصات الإلكترونية المتخصصة في سياحة الغوص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلي موقع ومجلة Scuba Diver لبحث سبل التعاون المشترك للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتخصصة في سياحة الغوص، كما قام بالرد على استفسارات زائري الجناح المصري حول الوجهات السياحية المصرية وأماكن الغوص بها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أميمة إبراهيم مسئول المكتب المركزي لدولة الهند ودول الشرق الأقصى والباسفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، أن مشاركة الهيئة في المعرض السياحي الدولي SATTE، تأتي في إطار جهودها لتنويع مصادر السياحة الوافدة إلى مصر واستهداف الأسواق السياحية الواعدة لاسيما السوق السياحي الهندي والأسواق الآسيوية، حيث ركزت المشاركة على الاهتمام بمنتج سياحة الحوافز والمؤتمرات وسياحة الزفاف.

وخلال فعاليات المعرض تم المشاركة في عدد من ورش العمل والمتخصصة في سياحة الزفاف والمؤتمرات، وعقد عدد من الاجتماعات المهنية مع مسئولي كبرى الشركات السياحية الهندية وعدد من شركات السياحة بعدد من الدول الآسيوية، حيث تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وأهم المنتجات والوجهات السياحية التي يزخر بها لاسيما تلك المعنية بسياحة الحوافز والمؤتمرات وحفلات الزفاف.  

وقد شاركت الوزارة في هذه المعارض بأجنحة متفاوتة الأحجام، مزودة بالمواد الدعائية وشاشات لعرض الأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والمدن السياحية به المطلة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط بالإضافة إلى منطقة الساحل الشمالي ومناطق الجذب القريبة منها، والربط بين زيارة مدينتي الغردقة والأقصر أو مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين بالإضافة إلى مدينتي العين السخنة والقاهرة. 

السياحة وزارة السياحة والآثار المجر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الآثار الدوليHung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

العدادات الكودية

نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين

بنزين

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل

صورة تعبيرية

وداعا للشتاء.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

ترشيحاتنا

تخطت الـ30.. حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025

تخطت الـ30 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025

الاهلي

مواجهة الزمالك بهذا الموعد.. سر مكالمة غيرت رأي الخطيب والأهلي

مواعيد عمل الوحدات الصحية في شهر رمضان 2025

مواعيد عمل الوحدات الصحية في شهر رمضان 2025

بالصور

شهادة معاملة أطفال الحلقة14.. إسماعيل فرغلي يتمكن من أخذ الشقة من نهى عابدين

اسناعيل فرغلي
اسناعيل فرغلي
اسناعيل فرغلي

ميمي جمال: أقيم بمفردي منذ وفاة زوجي وأشارك بفيلمين في عيد الفطر| حوار

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

تحالف الأحزاب يرحب بالتراجع الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين من غزة.. ويثني على الموقف المصري

تيسير مطر
تيسير مطر
تيسير مطر

مسلسل كامل العدد++ الحلقة14 .. حسين فهمي يكشف عن حبه لميمي جمال

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إحساس بالحر .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

يعد ارتفاعه عالميا .. اعرف سعر الذهب اليوم وموقف الدولار

أحمد العوضي

هتجوز بعد العيد.. أحمد العوضي يعلن موعد حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد