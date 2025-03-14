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بأمر بيسيرو | 3 لاعبين يغادرون الزمالك نهاية الموسم.. من هم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بأمر بيسيرو | 3 لاعبين يغادرون الزمالك نهاية الموسم.. من هم؟

بيسيرو
بيسيرو
أحمد أيمن

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اتخاذ قرار الإطاحة بثلاثة لاعبين من الفريق بنهاية الموسم الجاري. 

يأتي هذا القرار في إطار عدم حاجة الفريق الفنية لهم، ورغبة بيسيرو في تعزيز صفوف الزمالك بعناصر مميزة وصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقات الزمالك الأخيرة

جدير بالذكر أن الأهلي قد أبرم عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الأخير، أبرزهم ضم الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب الوسط المدافع في فريق فاركو.

هذا بالإضافة إلى التعاقد مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، الذي وقع للقلعة البيضاء ليكون ثالث صفقات الزمالك الجديدة.

كما أعلن الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي، حيث وقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

رحيل 3 لاعبين بأمر بيسيرو 

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الثلاثي الذي سيتم الاستغناء عنه يتكون من مهاب ياسر، محمد عاطف، وسيف فاروق جعفر. وقد وُضعت أسماء هؤلاء اللاعبين ضمن قائمة الراحلين التي يتعين على بيسيرو تقييمها بنهاية الموسم.

بالإضافة إلى الثلاثي المذكور، سيقيم بيسيرو أيضًا أداء بعض اللاعبين الآخرين، مثل محمد حمدي المعار من صفوف إنبي، الذي لم يحقق المستوى المأمول منذ انضمامه إلى الفريق. هذا التقييم سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية اللاعبين الذين سيبقون مع الزمالك في الموسم المقبل.

ما موقف مصطفى شلبي؟

بينما تزايدت التساؤلات حول مستقبل مصطفى شلبي في الزمالك بعد أزمته الأخيرة، نفى النادي ما تردد بشأن عرض اللاعب للبيع، حيث أن قرار استبعاده من مباراة القمة كان تربويًا بناءً على رغبة بيسيرو. 

كما أشارت التقارير الأخيرة، إلى وجود محاولات من قبل مسؤولي النادي لإقناع المدير الفني بالعفو عن اللاعب، خاصة بعد اعتذاره عن تصرفاته الأخيرة ورغبته في العودة للمشاركة مع الفريق مجددًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة فى المباراة المقبلة فى ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقى الزمالك مع  سموحة، فى منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر فى التاسعة والنصف من مساء  السبت المقبل باستاد القاهرة ،  حيث كان مقرر اقامتها يوم الجمعة 14 من الشهر ذاته الا انه تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور ال 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على.  زد بهدف دون رد.

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