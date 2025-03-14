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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 14-3-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع وذلك في آخر تداولات داخل السوق الرسمية حتي اليوم الجمعة اليوم 14-3-2025.

وجاء سعر الدولار في معظم البنوك المصرية وتضمنت أكثر من 10 بنوك منها " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

سعر الدولار

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمية المصرية

قرارات البنك المركزي

ومع نهاية تعاملات أمس الخميس فقد الدولار نحو 3 قروش من قيمته أمام الجنيه علي مستوي البنوك المصرية.

وعطل البنك المركزي المصري العمل بالبنوك أمس الخميس، تنفيذا لقراره الدوري الصادر بتنفيذ الإجازة الأسبوعية لكل العاملين بالبنوك وفروعها علي مستوي الجمهورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في أخر تداول له داخل البنوك المصرية.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

سعر أغلب البنوك 

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها في بنك نكست

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية و التعميروالاسكان"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

أعلي سعر 

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، كريدي اجريكول".

دعم الشركات الناشئة

شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.

يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.

وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

أهداف الاتفاق

وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.

وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم  لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية. 

وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.

وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وأكد علي  أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي

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