الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاعتداءات على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي أسفرت عن 4 قتلى و9 مصابين.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن مراكز وكالة "أونروا" الصحية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مغلقة منذ بداية العام بسبب انعدام الأمن.

إطلاق نار بمستوطنة أرئيل

أشادت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بعملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "أرئيل" في منطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية وأسفرت عن إصابة مستوطن، مساء الأربعاء.

وذكرت الحركة - في بيان - إن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على العدوان الإسرائيلي، خاصة في شمالي الضفة الغربية، وتأكيدا على أن المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه.