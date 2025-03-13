متكامل ومشبع.. قائمة سحور اليوم الـ 14 من رمضان

نبحث في شهر رمضان لتحضير سحور خفيف ومغذي يساعدكِ على الصيام بسهولة، ويعطي احساس بالشبع لفترات طويلة.

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

وللحصول على سحور صحي ومشبع يساعدكِ على الصيام دون الشعور بالجوع أو العطش، إليم اقتراحًا متوازنًا لسحور اليوم الـ 14 من رمضان:

قائمة السحور:

ـ طبق فول بالليمون وزيت الزيتون: مصدر جيد للبروتين والألياف، ويمنحكِ الشبع لفترة طويلة.

ـ بيضة مسلوقة أو عجة بالخضار : لإمداد الجسم بالبروتين والفيتامينات.



ـ قطعة جبن قريش مع شرائح الخيار والطماطم : خفيفة ومشبعة، وتساعد في تقليل الشعور بالعطش.

سحور اليوم الـ 14 من رمضان



ـ رغيف خبز بلدي أو شريحتان من التوست الأسمر : مصدر للكربوهيدرات المعقدة التي تعطي طاقة تدوم طوال اليوم.



ـ كوب زبادي بالعسل أو بالتمر يساعد في تحسين الهضم ويقلل الشعور بالعطش خلال النهار.



ـ حفنة صغيرة من المكسرات (لوز أو عين الجمل) غنية بالدهون الصحية وتساعد في الحفاظ على الطاقة.



ـ كوب ماء أو مشروب أعشاب مثل الينسون أو النعناع لترطيب الجسم قبل الصيام.

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

نصائح لتناول السحور بأمان

ـ تجنبي الأطعمة المالحة والمقلية.

ـ قلل من تناول الكافيين حتى لا يسبب لكِ العطش أثناء النهار.