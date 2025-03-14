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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشاجرة بين أبناء عمومة في خلاف على بيع اللحوم بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة يعملون جميعًا في تجارة اللحوم، ما أسفر عن إصابة أحدهم بإصابات خطيرة في الرأس، إضافة إلى استخدام الأسلحة النارية للتهديد.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من الجزارين بدائرة المركز، ووجود مصاب تم نقله إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من:" الطرف الأول رمضان ف. س. م، 45 عامًا، جزار"، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس مع اشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، ونجل عمه "أسامة أ. س. م، 39 عامًا، جزار".

الطرف الثاني:" محمد ق. ع. م، 65 عامًا، جزار، نجله عبد الله م. ق. ع، 28 عامًا، جزار"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، حيث تم العثور بحوزة أسامة (الطرف الأول) وعبد الله (الطرف الثاني) على الأسلحة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى ضبط عصا شوم بحوزة "محمد ق. ع. م".

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، حيث أفاد الطرف الأول بأن محمد ق. ع. م قام بالاعتداء على رمضان ف. س. م، باستخدام العصا المضبوطة بحوزته؛  مما أدى إلى إصابته.

بينما اتهم الطرف الثاني كلًا من أسامة وعبد الله بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بقصد التهديد، دون وقوع إصابات، على خلفية خلاف نشب بينهم حول مكان عرض وبيع اللحوم بالسوق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة سوهاج اخبار محافظة سوهاج جزار بيع اللحوم حوادث محافظة سوهاج

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