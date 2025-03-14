ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024/25، بعد إقامة مباريات الإياب مساء الخميس، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، لتتحدد الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أجرى مسبقًا مراسم قرعة مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي، مما يعني أن مسار الفرق نحو النهائي أصبح واضحًا، حيث يعرف كل فريق خصمه المحتمل في الأدوار القادمة.

موعد مباريات ربع النهائي

تنطلق مواجهات الذهاب في دور الثمانية يوم 10 أبريل، على أن تُلعب لقاءات الإياب في 17 أبريل، حيث ستتنافس الفرق المتأهلة لحجز مقاعدها في نصف نهائي البطولة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8

بعد صراع قوي خلال مباريات دور الـ16، حجزت 8 فرق مقاعدها في الدور ربع النهائي، وهي:

أتلتيك بلباو (إسبانيا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

لاتسيو (إيطاليا)

بودو جليمت (النرويج)

ليون (فرنسا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

رينجرز (إسكتلندا)

مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة في هذا الدور، حيث جاءت المباريات كالتالي:

لاتسيو × بودو جليمت

آينتراخت فرانكفورت × توتنهام هوتسبير

ليون × مانشستر يونايتد

أتلتيك بلباو × رينجرز

تنتظر جماهير كرة القدم الأوروبية مواجهات مشتعلة بين الأندية المتأهلة، حيث يسعى كل فريق للوصول إلى نصف النهائي والاقتراب خطوة أخرى من اللقب القاري.