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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فريدة سيف النصر تشيد بـ إش إش: مبقولش كده عشان اشتغل مع محمد سامي

فريد سيف النصر
فريد سيف النصر
يمنى عبد الظاهر

أشادت الفنانة فريدة سيف النصر، بمسلسل "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر، والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، كما أشادت بالمخرج محمد سامي مخرج العمل.


 


 

كتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "إش إش ولا قش قش قشت كله ما شاء الله... ومش من حقكم تخلص لما الحكاية تحلو هوب تكروتوها في يومين لا والله بصوا أنا قاعدة وبتفرج وبأقيم وأنا مش سهلة".

وأوضحت: "إش إش وصلت لمرحلة الحدث الكبير الذروة يعني وقدامك كذا سكة اتفتحت متقوليش في يومين تخلص.. أصلا خلي إش إش على جنب.. هي حدوته لوحدها قمر، وماجد المصري تحفة بلا أفوره معلم على حق".


 

وتابعت: "وطبعا قولت قبل كدة على الجبابرة إدوارد، هالة، إيهاب، دينا، شيماء، شرنوبي، عصام، والست ندى، والصاوي، وانتصار الوحش، والباشا المخرج عاملهم عمولة مخصوص نقاوة على الفرازة إن في كده، فعلا شغل المعلم لابنه بمزاج والله وهي مي قرفتها حلوة".


 

وواصلت: "قصر الكلام.. من أجمل القصص البسيطة اللي جواها عقد كبيرة تتحل بمشاهد من غير فذلكة ولا افورة وتتصدق من حلاوة شخصيات الممثلين بجد.. عمل محترم كبير حتي لو على قصة سجن راقصة أو سرقه وخيانه..وانتقام ..موضوع لوحده عاوز سرد محترم يشبعنا من العمل..كلهم عباقره..شكرا على المتعة البصرية والسمعية".
 

اختتمت: “بص يا مخرجنا الفاهم من أين يؤكل الكتف بتوليفه جماهيريه بحته.. عائلة كابوريا عايزه تتقزقز على رواقه مايتشبعش منهم...وصلت، آه ماحدش يقول بتقولي كده علشان محمد سامي وشغل معاه وكده لاه اشتغلت معاه جعفر العمدة وماخدش باله مني وبحبه جدا بس خلاص.. ربنا يوفقه ويوفق الجميع....كملوا اش اش بليز".

شيماء سيف ماجد المصري دينا الشرنوبي إش إش محمد سامي فريده سيف النصر

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