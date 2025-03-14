تتجاوز 37 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجة حارة على كافة أنحاء البلاد، بعد ما تعرضت له من طقس بارد شهد أمطار غزيرة يوم الخميس قبل الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه هيئة الأرصاد، إن الاستمرار في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة مستمر على أغلب أنحاء البلاد، حيث متوقع أن تكسر درجة الحرارة على القاهرة حاجز 30 درجة وعلى الصعيد تتجاوز 37 درجة مئوية نهارا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل أيضا، سوف تستمر درجات الحرارة في معدل الارتفاع طوال الأسبوع القادم، ولكن بنسبة كبيرة مع نهاية الأسبوع القادم، سوف تنكسر درجات الحرارة نسبيا وتعود للانخفاض التدريجي ثانية.

ويستعرض “صدى البلد” درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة الموافق 14 مارس ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 30 إلى33 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 دررجة

ظواهر جوية مؤثرة في عدة مناطق

القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية: تشهد هذه المناطق شبورة مائية مع سرعة رياح تصل إلى 18 كم/ساعة.

الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل هذه المناطق شبورة مائية أيضًا، ولكن مع سرعة رياح تصل إلى 24 كم/ساعة.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد: يتوقع هطول أمطار مع سرعة رياح تبلغ 24 كم/ساعة.

شمال الصعيد: تشهد هذه المناطق أيضًا شبورة مائية مع سرعة رياح تصل إلى 18 كم/ساعة.

