موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ، حيث ترتفع درجات الحرارة حوالي 10 درجات عن المعدل بعد فترات باردة أو شديدة البرودة.





ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن درجات الحرارة تستمر نحو الارتفاع التدريجي ليصل إلى قيم قياسية في اول موجة صيف مبكر تتخطى قيم 35 °م في الوجه البحري وتنتهي يوم الاثنين (17 / 3 / 2025).

وأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أن درجات الحرارة تتعدى 37°م في الصعيد وتستمر حتى الجمعة (21 / 3 / 2025) .

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأضاف أنه سيحدث انخفاض تدريجي لتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وبانخفاض ما بين 8 – 10 درجات بداية من يوم الثلاثاء (18 / 3 / 2025) في الوجه البحري يوم السبت (22 / 3 / 2025) في الصعيد .



ذروة الموجة الحاره

ومن جانبها ، كشفت الأرصاد الجوية عن ذروة موجة حارة التي تتعرض لها البلاد، وهى اعتبارا من السبت المقبل حتى يوم الاثنين، وتسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها وتُسجل القاهرة 30 درجة مئوية حتى أشعة الشمس، فيما تُسجل محافظات جنوب الصعيد 35 درجة مئوية .



وأرجعت الأرصاد الجوية الموجة الحارة بسبب التأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبي للرياح، مُشددة على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وعن حالة الطقس اليوم الخميس ، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيشهد تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة القيادة بحذر أثناء فترات الشبورة المائية لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح: جنوبية شرقية.



درجات الحرارة اليوم الخميس

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 30 18

دمنهور 30 17

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 28 17

بورسعيد 28 17

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 18

العريش 31 18

رفح 30 18

رأس سدر 28 17

نخل 30 14

كاترين 22 09

الطور 29 18

طابا 29 18

شرم الشيخ 32 20

الإسكندرية 29 17

العلمين 28 17

مطروح 27 16

السلوم 29 17

سيوة 28 18

رأس غارب 27 19

الغردقة 31 20

سفاجا 30 19

مرسى علم 31 19

الشلاتين 30 19

حلايب 28 20

أبو رماد 29 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 31 15

بني سويف 32 14

