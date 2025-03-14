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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يحذر.. شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة

جمال شعبان
جمال شعبان
نهى هجرس

الماء هو سر الحياة، هذا ما اكد عليه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وأوضح أن 60% من وزن الإنسان يكون ماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

قال الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج “طبيب القلوب” أن 90% من دم الإنسان يتكون من الماء، ولذلك الدم معظمه مياه، وأكمل أن العطش اقصى اختبار خلال فترة الصيام، وخاصة للأطفال.

وأضاف جمال شعبان، أن الكثير من المواطنين يتناول كميات كبيرة من المياه وقت الإفطار، ولكن هناك خطر كبير على الجميع الحذر منه، وهو تناول المياه المثلجة.

وأكد جمال شعبان، شرب الماء المثلج على الريق قد تسبب الوفاة، وأشار إلى أن العام قبل الماضي توفى شاب بسبب تناول المياه المثلجة، ولذلك ينصد دائما بعدم تناول المياه المثلجة لحظة الإفطار أو على الريق لآن ذلك قد ينتج عنه وفاة.

جمال شعبان الماء الماء المثلج اضرار الماء المثلج

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